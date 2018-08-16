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В обмін на політв’язнів. Україна готова помилувати 11 росіян

Україна готова помилувати 11 засуджених росіян, які написали заяви на ім’я Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв’язнів. 

Ірина Геращенко

Про це перший заступник глави ВР, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила в Facebook.

За її словами, вже 11 громадян РФ, засуджених в Україні за важкі злочини проти нашого суверенітету, звернулися до Володимира Путіна з проханням повернути їх у РФ в обмін на українських політв’язнів.

Геращенко нагадала, що ці громадяни засуджені за дуже важкими статтями, в тому числі – тероризм.

– Тому коли Кремль називає Олега Сенцова “терористом” за сфабрикованою ФСБ справою, нехай краще подбає про реальних терористів, засланих ФСБ і Кремлем воювати в Україну, – додала вона.

За словами Геращенко, в тісній координації з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, МЗС і СБУ відпрацьовуються кроки для звільнення українців.

Крім того, це питання перебуває на постійному контролі президента Петра Порошенка.

Читайте: Помилування Сенцова: Геращенко жорстко відреагувала на відповідь РФ

– Ми направимо на представників РФ у ТКГ інформацію про заяви злочинців і терористів – громадян РФ, які висловили бажання повернутися в Росію і написали відповідні прохання на свого президента Путіна.

Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв’язнів.

Нагадую, поки що немає відповіді з боку РФ на ініціативу передати їм 36 диверсантів, шпигунів, терористів, злодіїв.

Немає відповіді також на ініціативу зустрічі омбудсменів у Мінську 21-22 серпня, – додала Геращенко.

Раніше восьмеро росіян, утримуваних в Україні, написали заяви на ім’я президента РФ із проханням обміняти їх на українських політв’язнів.

Фото: Микола Білокопитов (прес-служба ВР)

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