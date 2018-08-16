В Україні з’явиться марка з Кузьмою Скрябіним

З 17 серпня Укрпошта вводить в обіг поштову марку із зображенням загиблого музиканта, лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка.

– До 50-річчя від дня народження лідера гурту Скрябін Укрпошта ініціювала випуск та презентує нову поштову марку Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін) із зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на поштамті, – повідомляє прес-служба Укрпошти.

Зазначається, що марка випущена тиражом 130 тис. примірників, її номінал – 9 грн.

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Придбати марку із зображенням видатного музиканта можна у будь-якому відділенні Укрпошти по всій території України.

В компанії додали, що випуск марки вдалося реалізувати за підтримки ТОВ Кузьма Скрябін, а також – батьків співака та його дружини.

Раніше Факти ICTV писали, що в Укрпошті з 1 серпня стартувала акція Щасливі години.

Фото: Укрпошта, УНІАН.