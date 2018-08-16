PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні з'явиться марка з Кузьмою Скрябіним/

В Україні з’явиться марка з Кузьмою Скрябіним

З 17 серпня Укрпошта вводить в обіг поштову марку із зображенням загиблого музиканта, лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка.

– До 50-річчя від дня народження лідера гурту Скрябін Укрпошта ініціювала випуск та презентує нову поштову марку Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін) із зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на поштамті, – повідомляє прес-служба Укрпошти.

Зазначається, що марка випущена тиражом 130 тис. примірників, її номінал – 9 грн.

Читайте: Скрябін живий. 5 найкрутіших каверів хітів

Придбати марку із зображенням видатного музиканта можна у будь-якому відділенні Укрпошти по всій території України.

В компанії додали, що випуск марки вдалося реалізувати за підтримки ТОВ Кузьма Скрябін, а також – батьків співака та його дружини.

Раніше Факти ICTV писали, що в  Укрпошті з 1 серпня стартувала акція Щасливі години.

Фото: Укрпошта, УНІАН.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Укрпошті ввели “щасливі години”: як і коли отримати знижку
Затримка пенсій: Укрпошта продовжила термін виплати
Старість
Затримки пенсій в Україні: в Укрпошті назвали причину
Укрпошті заборонили закривати відділення в селах і припиняти виплату пенсій
Укрпошта додаток
Укрпошта запустила мобільний додаток
На Укрпошті тепер можна розраховуватися карткою
Укрпошта різко підвищує тарифи: коли і на скільки
Нова Укрпошта: посилка за ціною коробки, електронні черги та примірочні
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка