Верховний суд дозволив судити поплічників “Л/ДНР” без визнання їх терористичними організаціями органами державної влади України.

– Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) не потрібне рішення органів державної влади про визнання певної діяльності терористичною, – йдеться у постанові Верховного Суду, передає УНІАН.

До такого висновку дійшла колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, розглядаючи касаційну скаргу прокурора на ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 10 травня 2017 року у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадянки М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) КК України.

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У зазначеній справі відповідно до вироку Дзержинського міського суду Донецької області від 15 лютого 2017 року громадянку М. визнано винною в тому, що вона з метою сприяння учасникам злочинної організації встановила контакт з особою, котра знаходилась у Горлівці, і передавала цій особі інформацію розвідувального характеру щодо підрозділів Збройних Сил України, розміщених у Торецьку та на його околицях.

Раніше Факти ICTV писали, що в Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка з “документами” “ДНР”.

Фото: dreamstime.