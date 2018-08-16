Війна буде, але не в нас. Гримчак назвав наступну жертву РФ

Росія захлинеться власною кров’ю, якщо спробує розпочати новий наступ на Україну. Наступною жертвою РФ може стати Білорусь.

Про це заступник глави МінТОТ Юрій Гримчак заявив в інтерв’ю Апостроф.

– Два роки тому я відповідав на питання: що буде, якщо росіяни спробують розпочати наступ? Тоді я сказав, що вони захлинуться нашої і власною кров’ю.

Сьогодні мені здається, що в разі наступу вони будуть захлинатися власною кров’ю, – сказав Гримчак.

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Він також додав, що за останні роки чимало змінилося в українській армії – і в оснащенні, і у зброї.

– Ситуація непорівняна з 2014-м. Тоді вони мали шанс на більш-менш переможну “війнушечку”, але зупинилися, бо армія не розбіглася, а почала впиратися і давати відсіч. Для них це було несподіванкою, і вони не ризикнули йти далі. Зараз якщо і буде якась війна, то в мене таке враження, що не в нас, – додав Гримчак, уточнивши, що наступною жертвою РФ може стати Білорусь.

До слова, з початку проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі ЗСУ взяли під контроль 15 кв км української території.

Фото: Дар’я Давиденко/Апостроф