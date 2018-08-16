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Війна на Донбасі: вночі бойовики обстріляли ЗСУ з Граду

Цієї ночі бойовики вперше за кілька місяців застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град. Розриви реактивних снарядів зафіксовані на позиціях в районі Світлодарська.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

Протягом 15 серпня бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі 6 разів з озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП. Відзначено також застосування мінометів калібром 120 і 82 мм.

Обстріли здійснювалися по захисникам Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Майорска, Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Кам’янки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд з цим, противник обстрілював з мінометів калібром 120 мм Світлодарськ та Гнутово, а калібром 82 мм – захисників Кримського, Луганського і Гнутового.

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Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли військових зі стрілецької зброї.

В результаті бойових дій двоє захисників України отримали поранення.

Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Світлодарськ, Павлопіль і Водяне.

Втрат серед військовослужбовців немає.

За даними розвідки двох окупантів знищено, троє отримали поранення.

Нагадаємо, бійці ООС розповіли про ворожі атаки на Донбасі.

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