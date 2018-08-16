За стандартами НАТО. Поліцейським видадуть пістолети-кулемети МП-5

Нацполіція має намір забезпечити правоохоронців сучасними зразками зброї зупиняючої дії, зокрема пістолетами-кулеметами МП-5, які відповідають стандартам НАТО.

Керівництво Національної поліції України розглядає можливість забезпечення поліцейських сучасними зразками зброї зупиняючої дії.

Зокрема розглядається можливість використання у перспективі сучасної зброї стандартів НАТО – пістолетів-кулеметів МП-5, заявив глава Нацполіції Сергій Князєв.

Він також зазначив, що до кінця 2018 року спецпідрозділ поліції КОРД отримає необхідну кількість гвинтівок, які відповідають стандартам НАТО.

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Крім того, зараз Нацполіція вивчає можливість забезпечення працівників житлом за системою фінансового лізингу – виплати вартості квартири у процесі служби.

– Правоохоронець, який певний період прослужив у поліції, укладає договір або контракт з однією з державних установ і отримує житло. Потім він платить за житло не більше 15-20 відсотків від грошового забезпечення протягом 10-15 років. А відсотки, наприклад, будуть мінімальними або їх візьме на себе Нацполіція, – сказав Князєв.

Раніше стало відомо, що на руках українців офіційно зареєстровано близько мільйона одиниць вогнепальної зброї.

Фото: Нацполіція