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ЗСУ повернули під контроль України 15 кв км території

Збройні сили взяли під контроль 15 кв км української території з початку проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 30 квітня 2018 року.

З початку проведення операції Об’єднаних сил ЗСУ вдалося забезпечити та підтримувати повний контроль над лінією розмежування, належний рівень безпеки та стабільності в усіх районах.

Про це повідомив командувач об’єднаних сил Сергій Наєв на прес-конференції у Сєвєродонецьку.

– Обладнання лінії забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєвєродонецькому та Світлодарському напрямках дозволила взяти під контроль близько 15 кв км української території. Це з урахуванням населених пунктів, – сказав він.

Наєв уточнив, що під український прапор повернули населені пункти Південне (Донецька область) та Золоте-4 (Луганська область).

Там почалася нормалізація життя людей, повернення їх в українське правове поле та захист їхніх законних прав.

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Командувач підкреслив, що всі ці процеси відбувалися без порушення Мінських домовленостей.

Він також нагадав, що українські військові дотримуються домовленостей про припинення вогню з 1 липня.

– Вони лише відповідають на провокації російських окупаційних військ, які відверто нехтують цими домовленостями, – підкреслив Наєв.

До слова, цієї ночі бойовики вперше за кілька місяців застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град.

У цілому ворог 43 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, в тому числі 6 разів із забороненого Мінськом озброєння.

Фото: Міноборони

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