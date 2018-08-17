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Блокування транзиту вантажів із РФ – Омелян зробив заяву

Україна не зможе заблокувати транзит російських вантажів через свою територію через зобов’язання перед СОТ.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі 5 каналу.

– Транзит із кожним роком падає. Росія робить це навмисно, щоб вчергове знекровити Україну. Але це об’єктивний процес, ми на нього вплинути не можемо.

Зі свого боку ми, безумовно, блокувати транзит не плануємо, тому що є наші зобов’язання у рамках СОТ, – заявив він.

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Читайте: Міністр Омелян: Москву неможливо змінити або перевиховати – тільки спалити

Раніше Володимир Омелян підписав історичний документ і анонсував нові обмеження у сполученні з Росією.

Фото: Укрзалізниця

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