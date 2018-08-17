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Довіреній особі Путіна український суд дав умовний термін

Олені Одновол, яка була “довіреною особою” Володимира Путіна в Криму на “виборах” президента РФ, суд в Україні дав 3 роки умовно.

Довірена особа Путіна

Сьогодні її повинні звільнити з СІЗО у Херсонській області, повідомила ТАСС російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Відзначається, що у четвер Москалькова говорила з українською колегою Людмилою Денісовою, і та повідомила, що 16 серпня відносно Олени Одновол винесено судове рішення про засудження її на 3 роки умовно.

– Інформація про те, де вона відбуватиме умовний термін покарання не уточнюється, – зазначила Москалькова.

З її слова, Денисова обіцяла надіслати вирок, як тільки він буде отриманий з суду.

Прес-секретар українського омбудсмена підтвердила Українській правді, що Одновол засуджена умовно.

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Нагадаємо, 25 квітня міський суд Херсона заарештував на 2 місяці без права внесення застави затриману на Чонгарі громадянку України, яка була “довіреною особою” Володимира Путіна в Криму на “виборах” президента РФ.

Фото: ua.krymr.com

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