Довіреній особі Путіна український суд дав умовний термін

Олені Одновол, яка була “довіреною особою” Володимира Путіна в Криму на “виборах” президента РФ, суд в Україні дав 3 роки умовно.

Сьогодні її повинні звільнити з СІЗО у Херсонській області, повідомила ТАСС російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Відзначається, що у четвер Москалькова говорила з українською колегою Людмилою Денісовою, і та повідомила, що 16 серпня відносно Олени Одновол винесено судове рішення про засудження її на 3 роки умовно.

– Інформація про те, де вона відбуватиме умовний термін покарання не уточнюється, – зазначила Москалькова.

З її слова, Денисова обіцяла надіслати вирок, як тільки він буде отриманий з суду.

Прес-секретар українського омбудсмена підтвердила Українській правді, що Одновол засуджена умовно.

Читайте: На КПВВ Чонгар задержали доверенное лицо Путина

Нагадаємо, 25 квітня міський суд Херсона заарештував на 2 місяці без права внесення застави затриману на Чонгарі громадянку України, яка була “довіреною особою” Володимира Путіна в Криму на “виборах” президента РФ.

Фото: ua.krymr.com