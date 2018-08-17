Конституція, безвіз, агресія РФ та футбол. Головні події в незалежній Україні

Ми продовжуємо цикл матеріалів, присвячених 27 річниці незалежності України. Цього разу Факти ICTV згадують про події, які найбільше вплинули на історію та життя нашої країни.

День Незалежності Україна святкуватиме 27 раз. Тож ми традиційно використовуємо дату річниці, щоб розповісти у цій підбірці про сім подій часів незалежної України, які позитивно позначились на її житті.

А ще згадаємо 2 факти, що теж вплинули на життя кожного українця. Проте вже зі знаком мінус.

ТОП-7 подій за час незалежності

За 27 років Україна змогла запам’ятатися не тільки своїм громадянам, але і всьому світу, сотнями знакових подій. Вони вплинули на життя мільйонів з нас. Далі згадаємо про ті, що назавжди залишаться в пам’яті свідків останніх майже трьох десятиліть.

Проголошення незалежності

24 серпня 1991 року голосами 346 депутатів на позачерговій сесії Верховна Рада УРСР прийняла Акт про державну незалежність України. Держава стала незалежною з неподільною та недоторканною територією, на якій чинними є тільки власні Конституція, закони та постанови уряду.

З метою всенародного його підтвердження сесія вирішила провести 1 грудня республіканський референдум. В ньому взяло участь 32 мільйони громадян України. З них 90,35% підтвердили Акт про незалежність України.

Міжнародне визнання

Після проголошення незалежності, Україна почала налагоджувати контакти з іншими державами. Західний світ не поспішав встановлювати відносини з новою країною, на відміну від колишніх балтійських республік у складі СРСР.

Однак усе змінилось після грудневого референдуму. Коли світова спільнота побачила визнання українців самих себе, як окремої нації, дипломатичні зв’язки встановити вдалось значно швидше. Хвиля визнання України стала безпрецедентною.

У грудні 1991 року нашу суверенність визнали країни Великої сімки. А вже через місяць до них долучилась майже сотня країн. Загалом, процес встановлення дипвідносин тривав три роки.

Прийняття Конституції

Без перерв, у результаті безупинних дискусій, голосувань по кожній статті окремо і цілими розділами 28 червня 1996 року, через добу після початку засідання, 315 голосами була прийнята Конституція України. Безсонна ніч увінчалася історичним документом, шампанським і цукерками.

Міжнародне співтовариство високо оцінило Основний Закон України і назвало його найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина, що сприятиме подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

Поява гривні

Через п’ять років після проголошення Незалежності, в 1996 році, Україна отримала власну грошову одиницю. Вже втретє у історії національною валютою стала гривня, яка вперше з’явилась ще в часи Київської Русі, а потім – в роки Української Народної Республіки.

Заміна купонокарбованця на гривню пройшла з 2 по 16 вересня 1996 року за курсом 100 тисяч купонокарбованців за 1 гривню.

Цікаво, що зпочатку гривня друкувалася закордоном, тому що власних необхідних потужностей в Україні не було. Купюри номіналом від 1 до 20 гривень доставляли з Канади, а від 20 і вище – з Великої Британії.

Визнання Голодомору геноцидом

Найбільшу трагедію українського народу ХХ століття країна офіційно визнала у 2006 році. Саме тоді Верховна Рада ухвалила закон Про Голодомор в Україні, яким голод 30-х років визнавався геноцидом українського народу.

Меморіал жервтам Голодомору в Києві

Шлях визнання трагедії на світовому рівні супроводжується численними труднощами та перепонами ззовні, найчастіше, з боку Росії. Але саме визнання Україною Голодомору – величезний крок до відновлення історичної істини.

Станом на 2018 рік Голодомор офіційно визнаний геноцидом українського народу в 18 країнах світу та шести церквах. Ще 9 країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор, як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом або вшанували пам’ять його жертв.

Євро-2012

У 2007 році Україна та Польща вибороли право прийняти у себе чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Це стало найбільшою спортивною подією в історії нашої країни. За час Євро-2012 до України завітали більше 8 мільйонів туристів.

Матчі відбувались у Донецьку, Харкові, Львові та фінал чемпіонату – в Києві. Євро-2012 не лише дало змогу європейцям більше дізнатись про Україну, а й самим українцям показати себе, як гостинну та привітну націю.

Плодами підготовки до футбольної події громадяни користуються і дотепер. Спеціально до Євро були осучаснені стадіони, де відбувались матчі, відремонтовані автошляхи, оновлено залізничний транспорт та відкрито чимало готелів.

Безвіз

Напевно, одна з найважливіших подій останніх років, та найвагоміше підтвердження європейського курсу України – прийняття безвізового режиму з ЄС. З 11 червня 2017 року за наявності лише біометричного паспорта українці можуть відвідувати країни Європейського союзу без віз, а також 4 держави, що не є членами ЄС, але входять до Шенгенської зони.

На довгоочікуване рішення про вільний кордон з Європою Україна чекала два роки та пройшла довгий шлях виконання всіх умов, які висував ЄС до країни. Проголошення безвізу спричинило небувалий ажіотаж та черги у паспортних столах по всій Україні. За рік громадяни здійснили більше півмільйона подорожей завдяки скасуванню візового режиму.

Події, що негативно вплинули на Україну

Буремна та непроста історія сучасної України супроводжувалась драматичними та іноді навіть трагічними подіями. Тож далі дві найбільші події, що вразили усю країну.

Економічна криза 1998 року

Українська економічна криза у 1998 році почалася на хвилі дефолту в РФ. Долар стрімко почав рости. Тільки за другу половину року він підскочив на 66% – до 3,43 гривні.

Країна зіштовхнулась з шаленим платіжним дефіцитом. Грошей не вистачало ні на зарплати, ні на пенсії, ні на утримання курсу гривні. Купити валюту в обмінниках стало майже нереально.

Імпортні товари почали дорожчати чи не швидше за іноземну валюту. У магазинах переоцінку робили по 2-3 рази на тиждень. В той же час підвищення зарплат не відбувалось. Тож логічно, що рівень життя більшості населення різко впав.

Зупинити коливання курсу гривні та відновити економічний ріст вдалось лише наприкінці 1999 року.

Російська агресія

У лютому 2014 року одразу після розстрілу на Євромайдані, Росія почала захоплення Криму, частина населення якого не підтримувала усунення Віктора Януковича.

Це допомогло російським силовикам, так званим зеленим чоловічкам, без особливих зусиль захопити владу на півострові та провести сфабрикований псевдореферендум про бажання Криму приєднатись до РФ. Тоді країна-агресор запевняла міжнародну спільноту, що не має жодних стосунків до подій на півострові.

Пізніше такі ж виправдання Росія застосувала і по відношенню до подій на Донбасі. Починаючи з весни 2014 року, РФ надавала та продовжує надавати активну підтримку терористам з псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР”.

Переворот в Донецькій та Луганській областях здійснювали за кримським сценарієм шляхом захоплення адмінбудівель. Ці події змусили Україну дати відповідь та розпочати АТО.

За роки російської агресії Україна зібрала сотні доказів втручання Кремля в події на Донбасі та у Криму, а увесь цивілізований світ засудив дії Росії. Однак, до повернення Криму та встановлення миру на Сході України ще далеко.

Україна опинилась там, де вона є, завдяки сотням і тисячам пересічних та визначних подій. Залишається сподіватись тільки, що в підручниках з історії в майбутньому буде все більше сторінок, присвячених українським перемогам.

Фото: УНІАН, сумно, dreamstime, UA Today

Яна Семенюк