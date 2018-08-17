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Київський фунікулер відновить роботу – дата

Фунікулер у Києві 20 серпня відновить свою роботу після ремонту.

Київський фунікулер

Про це повідомляє Київпастранс на своїй сторінці у Facebook.

– Зараз тривают завершальні роботи, і вже з понеділка, 20 серпня, фунікулер знову почне свій рух схилами столиці. Щорічні регламентні ремонтні роботи пройшли успішно, тому фунікулер може ще один рік безпечно перевозити пасажирів, – йдеться в повідомленні.

Запрацює фунікулер в понеділок з 12.00.

Читайте: У центрі Києва з’явиться пішохідний міст: де і коли

Нагадаємо, столичний фунікулер закрили 17 липня через проведення технічних робіт.

Фото: Комунальне підприємство “Київпастранс”

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