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На Донбассі збили російський безпілотник

В районі проведення ООС українські військові збили безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ, який проводив розвідку наших позицій на напрямку Первомайськ–Сєвєродонецьк–Сватово.

– Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними станціями, ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил, – розповіли у прес-службі ООС.

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В ході обстеження встановлено, що БПЛА обладнаний камерою із 12 об’єктивами для проведення панорамної аерофото- і відео зйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

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На Донбассі збили російський безпілотник / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що поблизу Волновахи Донецької області затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з бойовиками незаконного збройного формування “ДНР”.

Фото: ООС.

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