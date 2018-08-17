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Нафтогаз підвищив ціни на газ в Україні

На вересень НАК Нафтогаз України підвищив на 4,6% ціну газу для промислових споживачів.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

– Нафтогаз пропонує газ за ціною 8 833 – 9 662 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на серпень 2018 року, у вересні ціни збільшені на 4,6%, – повідомляє компанія.

Для споживачів, які закуповують газ за передоплатою в обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць, ціна газу складе 10599,6 грн за тисячу кубометрів.

Для інших покупців ціна зросте на 4,6% (на 511,2 грн) – до 11 тис. 594,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

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Нагадаємо, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив, що 6 вересня місія Фонду прибуде до Києва для узгодження умов виділення наступного траншу.

Ключовим питанням переговорів буде вирівнювання цін на газ з ринковим рівнем для зниження дефіциту бюджету.

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