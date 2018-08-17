Новий постачальник – хто забезпечить українців електроенергією

Практично всі обленерго в рамках вимог закону Про ринок електроенергії з розділення видів діяльності виділили і ліцензували нові юридичні особи – постачальники електроенергії (енергозбуту).

Ці органи будуть здійснювати поставки електроенергії безпосередньо побутовим споживачам і підприємствам, пише Інтерфакс-Україна.

Таким чином в Україні виконуються вимоги закону Про ринок електроенергії, згідно з якими діяльність обленерго повинна бути розділена.

– Станом на 1 серпня на виконання закону вертикально-інтегрованими суб’єктами були створені відповідні суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на постачання електроенергії й які протягом двох років виконують функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, – йдеться в повідомленні.

На даний момент не створені лише Kpименерго і Сeвaстoпoльенерго, а також спізнюється з запуском Черкасиенерго.

Раніше Факти ICTV писали, що Євросоюз виділив Україні €15,5 млн безповоротного траншу за угодою про фінансування програми Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні.

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