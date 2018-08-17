Погода в Україні на сьогодні, 17 серпня (КАРТА)

Сьогодні на заході, вдень місцями і в північних та центральних областях (окрім Дніпропетровської) короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, температура вночі становитиме 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях 30-34°.
На решті території без опадів.
Температура вночі 18-23°, вдень до 31-36°.
У Києві дощ, протягом дня – від 26 до 28 градусів тепла.
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Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.
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