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Погода в Україні на сьогодні, 17 серпня (КАРТА)

Сьогодні на заході, вдень місцями і в північних та центральних областях (окрім Дніпропетровської) короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, температура вночі становитиме 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях 30-34°.

На решті території без опадів.

Температура вночі 18-23°, вдень до 31-36°.

У Києві дощ, протягом дня – від 26 до 28 градусів тепла.

Читайте: Глобальне потепління: як вплине зміна клімату на Україні і що чекає Землю

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.

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