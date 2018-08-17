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Повернеться до болота та ведмедів. Омелян про сполучення з РФ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував закриття сполучення з РФ, зауваживши, що вона повернеться до свого витоку – болота й ведмедів.

Володимир Омелян

Про це заявив міністр інфаструктури Володимир Омелян на брифінгу.

За словами міністра, протягом останніх років пасажиропотік у сторону Росії скоротився до 800 тис. (у 2013 році – 4 млн). Водночас попит на внутрішні перевезення зріс.

Усі потяги, які зараз використовуються для сполучення з РФ, можуть будуть використані для внутрішніх перевезень українців – у курортних чи будь-яких інших напрямках.

Жодних збитків не буде. Потяги не стоятимуть у відстійниках, а приноситимуть прибутки Укрзалізниці.

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Міністр також пояснив, що зараз склалася ситуація, коли кожен українець, що перебуває на території РФ, під надуманим приводом може бути затриманий, заарештований і навіть вбитий.

За його словами, міністерство відстоюватиме позицію “У Росію їздити нічого!”.

– Кожна країна повертається до своїх витоків. РФ повернеться до свого логічного витоку – болота та ведмедів, – додав Омелян.

Раніше стало відомо, що Україна не блокуватиме транзит російських вантажів через зобов’язання перед СОТ.

Фото: Мінінфраструктури

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