Сергій Притула буде ведучим телепроекту Нові лідери на ICTV

З 17 по 19 серпня стартує четвертий етап національного телепроекту Нові лідери, де 100 учасників презентуватимуть свої програми і результати їх реалізації. Ведучим Нових лідерів на ICTV стане відомий український шоумен Сергій Притула.

Сергій Притула вже з’являвся у проморолику проекту Нові лідери, де закликав амбітних українців не боятися змінювати країну власними силами. Відтепер він буде ведучим телепроекту.

Сергій відзначив, пропозиція стати “обличчям” проекту стала для нього несподіванкою. Це рішення було непростим, але зваживши всі “за” і “проти”, він вирішив стати ведучим Нових лідерів.

– Я дійсно вважаю, що в країні тотальний брак нових облич у політиці. Одна і та ж колода, за рідкісними виключеннями, тасується з року в рік. Хтось заходить у велику політику прокладаючи шлях грошима, когось у політику заносять хвилі Революцій. А хтось, можливо, потрапить туди завдяки цьому проекту і, дасть Бог, буде не гіршим, а кращим від сучасних політиків. Якщо я маю можливість бути долученим до таких процесів, то гріх змарнувати нагоду. Простіше всього стояти збоку і кричати, що нічого не міняється, – пише Сергій Притула на свої сторінці у Facebook.

За словами Притули, він готовий змінити амплуа ведучого розважальних передач:

– Звичайно, що царина розважальних проектів – це моє. Але, вважаючи себе універсальним “бійцем телефронтів”, я з великою радістю приймаю цей виклик.

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– Мені пообіцяли не впливати на мою суб’єктивну думку в кадрі. І це найважливіше!

Нагадаємо, що національний телепроект Нові лідери виходить на фінішну пряму. За результатами презентації Відбірковий комітет обере десять учасників.

Телевізійний етап національного проекту Нові лідери, під час якого десять фіналістів боротимуться за першість, а також грошовий приз на реалізацію своєї програми, триватиме з жовтня по листопад 2018 року.