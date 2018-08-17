Точно в ціль на відстані 100 км! Випробування української крилатої ракети Нептун

На півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети Нептун.
– Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму, — сказав Олександр Турчинов, передає прес-служба Міноборони України.
Також він додав, що було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.
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Секретар РНБО України підкреслив, що ракети цього класу — це потужна високоточна зброя, здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі.
Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть в портах їх базування, — наголосив Турчинов.
Раніше Факти ICTV писали, що великокаліберні снаряди для артилерійської системи Гіацинт, які розробив і виробляє концерн Укроборонпром, пройшли успішне випробування.
Фото: прес-служба Міноборони