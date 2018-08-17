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У Києві запускають нічний тролейбус – коли і маршрут

У Києві відкривається новий тролейбусний маршрут № 94Н. Він курсуватиме у нічні години від площі Льва Толстого до проспекту Леся Курбаса.

Новий маршрут відкриється 22 серпня, повідомляє КМДА.

Нічний тролейбус № 94Н ходитиме так: площа Льва Толстого – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська (у зворотному напрямку – бульвар Тараса Шевченка), вулиця Велика Васильківська – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – Кільцева дорога – проспект Леся Курбаса.

Читайте: Куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів

До слова, у Києві знову відновить свою роботу після ремонту фунікулер.

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