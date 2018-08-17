Україна надасть докази використання Росією радіоелектронної зброї

Україна представить міжнародним партнерам підтверджені місією ОБСЄ факти появи на окупованому Донбасі систем радіоелектронної боротьби з Росії.

Україна представить підтверджені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях і майданчиках, повідомляє МЗС у Twitter.

– Зафіксовані СММ ОБСЄ 4 новітні та складні системи радіоелектронної боротьби, які знаходяться на озброєнні ЗС РФ, є свідченням того, що Росія вчергове вдається до ескалації, – наголошується у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що санкції проти держави-агресора мають бути посилені.

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Раніше речниця Держдепу США Гезер Науерт повідомила, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі чотири нові російські радіоелектронні бойові системи.

Також повідомлялося, що місія виявила на Донбасі велике зосередження важкої зброї бойовиків і сотні ящиків із боєприпасами та снарядами.

Фото: МЗС