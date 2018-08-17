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Україна отримала від США військової техніки на $50 мільйонів

Сполучені Штати Америки передали Україні два контрбатарейні радари, якими будут оснащені Збройні сили України.

Про це повідомляє у Facebook посольство України в США.

За його інформацією, церемонія передачі контрбатарейних радарів відбулася у п’ятницю за участі начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка та посла США в Україні Марі Йованович.

Посольство подякувало Сполученим Штатам за допомогу в оснащенні Збройних сил України сучасними зразками військової техніки, “які підвищують обороноздатність української армії та допомагають у боротьбі з російським агресором”.

За інформацією Укрінформу, Йованович на церемонії передачі техніки заявила, що вартість пакету такого обладнання (разом з навчанням та деталями) становить близько 50 мільйонів доларів.

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– Ці радари дозволять уникати жертв серед мирного населення, а також нададуть спроможність ЗСУ запобігати цьому. Очолювані Росією сили більше не зможуть безкарно завдавати ударів по мирному населенню та Збройним силам України. Радари дозволяють чітко визначити та надати необхідну інформацію для артилерійських підрозділів, – зазначила вона.

Нагадаємо, 30 квітня в Україну прибули американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

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