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Українська юрфірма Aequo приєдналася до Глобального договору ООН

Юридична фірма Aequo приєдналася до Глобального договору ООН – найбільшої міжнародної ініціативи ООН для бізнесу в сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та сталого розвитку.

Про це повідомляє unglobalcompact.org.

Це стало можливим завдяки впровадженню Aequo принципів Глобального договору у власну стратегію, політику та підходи, а також підтримці відповідної корпоративної культури.

– У Aequo ми постійно прагнемо покращувати нашу практику ведення бізнесу відповідно до Договору. Наша мета – розуміти потреби наших клієнтів, забезпечувати високу якість послуг і перевершувати їх очікування. Досягти цього можливо лише розділяючи загальні цінності і прагнучи використовувати ресурси провідної юридичної фірми в Україні, щоб внести свій позитивний внесок у розвиток бізнес-спільноти та суспільства в цілому, – прокоментувала Ганна Бабич, партнер.

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Глобальний договір ООН заснований у 2000 році, включає в себе понад 9800 компаній з більш ніж 160 країн. Об’єднує компанії, агентства ООН, трудові та громадські організації з метою підтримки 10 принципів у сфері прав людини, трудових відносин, навколишнього середовища та протидії корупції.

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