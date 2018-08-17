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В автобусах без таксометрів і ременів безпеки заборонять перевозити пасажирів

Мінінфраструктури розробило проект, який забороняє із січня 2019 року перевозити пасажирів автобусами, що не обладнані ременями безпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу в Києві.

Окрім заборони на перевезення пасажирів автобусами без ременів безпеки, заборонять перевезення понад 9 пасажирів у транспорті без таксометру.

Читайте: Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика

Раніше у Верховній Раді запропонували підвищити штрафи за ігнорування ременів безпеки.

 

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