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В Одеському СІЗО відкриють готель і торговельний центр

Одеський слідчий ізолятор буде перенесено через зношування будівлі 1894 року.

Міністерство юстиції має намір перенести Одеський слідчий ізолятор, який розташований майже в центрі міста за межі мегаполісу.

Крім того, будівля 1894 року побудови вже фактично “віджила” своє. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, пише АиФ.

Тюремний замок – пам’ятник архітектури 19 століття був побудований у 1894 році за типом пітерських Хрестів. У цьому Замку в різний час сиділи Лев Троцький, Григорій Котовський, Михайло Винницький (Мішка Япончик) та інші відомі особистості. Але зараз ізолятор фактично не придатний для перебування у ньому ув’язнених.

Усі комунікації, за словами представника Мін’юсту, – зношені, а капітальний ремонт вимагає істотних витрат – на ці гроші краще всього побудувати новий СІЗО за містом.

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Зараз Мін’юст шукає інвестора для перенесення і будівництва нового СІЗО, на що піде не менше чотирьох-п’яти років. Натомість інвестор отримає право розпорядитися привабливою територією по вулиці Люстдорфська дорога, у тому числі використовуючи нестандартні й зовні досить незвичайні будівлі. Сам же Тюремний замок зносити не будуть, а залишать як музей, відкривши в ньому готель та торговий центр.

Нагадаємо, в Одесі затримали трьох ув’язнених, які втекли з колонії та переховувалися від правоохоронців.

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