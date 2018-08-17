В Україні хочуть відмовитися від централізованої подачі гарячої води

У Кабміні запропонували повністю перевести комунальну послугу гарячого водопостачання в автономну.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на брифінгу.

Автономія подачі гарячої води може бути, як домова, так і квартальна, і навіть районна. Таким чином мешканці зможуть самі вибирати потрібна їм гаряча вода чи ні.

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– Ми все ж таки хотіли б відходити від централізованого гарячого водопостачання. У багатьох містах на сьогоднішній день вже практично централізоване водопостачання відсутнє, – зазначив міністр.

Однак, рішення про вибір того чи іншого варіанту водопостачання знаходиться в компетенції місцевої влади. Але варто відзначити, що централізоване водопостачання залишилося лише у найбільших містах України – Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Запоріжжі.

До слова, раніше повідомлялося, що у 2018 році Київводоканал планує збільшити тарифи на холодне водопостачання і водовідведення. Ціни на послуги можуть встановити в розмірі 16,87 грн за 1 куб. м. Для мешканців багатоповерхівок вартість складе 18,50 грн за 1 куб. м.

Фото: dreamstime.