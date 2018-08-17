Відпустка за свій рахунок: чи можуть вигнати примусово та підводні камені (ІНФОГРАФІКА)

З’явилися непередбачені обставини, а основну відпустку ви вже витратили? Як правильно піти у неоплачуваний відпочинок, хто на це має право і чи може керівник вигнати у відпустку за свій рахунок – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Кожен українець має право на щорічну відпустку у розмірі не менше 24 календарних днів. При цьому за ним зберігається заробітна плата і робоче місце. Але що, якщо ліміт вичерпано, а в житті з’явилися непередбачені обставини?

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Якраз для таких випадків в українському трудовому законодавстві і існує поняття відпустка за свій рахунок.

Ми поговорили з фахівцем з відділу кадрів і юристом та з’ясували, кому надається неоплачувана відпустка, а також про її плюси і мінуси.

Відпустка за необхідністю

Так що ж таке відпустка за свій рахунок?

– Це перш за все ініціатива співробітника, роботодавець у таку відпустку не відправляє. Така собі відпустка за необхідністю, – каже провідний спеціаліст відділу кадрів телеканалу ICTV Олена Гарькавенко.

При цьому підстав відправитися у неоплачуваний відпочинок може бути кілька. В основному це сімейні обставини.

– Існує ряд причин, за якими співробітник може взяти таку відпустку. Зазвичай, коли співробітник пише заяву на надання такої відпустки, він вказує “за сімейними обставинами …”, – каже фахівець відділу кадрів.

У цьому випадку одного бажання працівника замало!

Але тут не обійтися без згоди роботодавця. Справа у тому, що у законодавстві не прописано, які саме сімейні обставини або причини дають співробітникові право на відпустку. Тут вже керівник сам вирішує, наскільки вагомі причини і відпускати людину у відпустку чи ні.

– Існує два варіанти надання відпустки за свій рахунок і один з них – відпустка за згодою сторін. Тут начальник в праві відмовити працівникові. Але є група осіб, яким роботодавець не може заборонити брати відпустку без збереження заробітної плати, – підкреслює адвокат Олександр Босенко.

Всі ці правила регулюються ст. 84 КЗпП і ст. 25, 26 закону Про відпустки.

Хто має право

В обов’язковому порядку відпустку за свій рахунок дають:

батькам двох і більше дітей віком до 15 років, які виховують їх без матері або батька;

чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці;

матері або іншим особам, дитина яких потребує домашнього догляду. Тривалість у кожному випадку індивідуальна і визначається медичним діагнозом;

батькам дітей у віці до 14 років на час карантину у навчальних закладах;

ветеранам війни та праці;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи;

особам з інвалідністю I, II і III груп;

людям, які вступають у шлюб;

працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу. Не більше 7 календарних днів;

співробітникам для догляду за хворими родичами по крові. Не більше 30 календарних днів;

працівникам для завершення санаторно-курортного лікування;

працівникам, допущеним до вступних іспитів у ВНЗ;

батькам, чиї неповнолітні діти вступають до навчальних закладів в іншому місті чи країні.

Скільки днів

Неоплачувана відпустка за згодою сторін не повинна перевищувати 15 календарних днів.

Відпустка може сягати і 60 днів!

У другому випадку все залежить від категорії осіб. Наприклад, людям з особливими заслугами перед Батьківщиною відпустка надається на 21 день, а особам з інвалідністю –на 60 днів.

При цьому такий відпочинок не може бути перенесений на наступний рік, як у разі щорічної обов’язкової відпустки.

Як оформити

Для отримання відпустки за свій рахунок працівник повинен написати заяву і віддати її на розгляд керівнику. Там потрібно вказати дату початку відпустки, її тривалість і причину.

– Досить напасать заяву на ім’я роботодавця. Бажано прописати причину, можна вказати “за сімейними обставинами”. Цього буде досить. У разі надання відпустки за угодою сторін потрібно отримати ще згоду від начальника, – каже Олександр Босенко.

Якщо керівник дає добро – оформляється наказ. У ньому вказується:

П.І.Б. працівника;

займана ним посада;

період відпустки;

причини необхідності надання відпустки.

Працівник повинен обов’язково ознайомитися з наказом і поставити свій підпис.

Зразок заяви на відпустку за свій рахунок.

Чи мають право виганяти у відпустку?

Вас відправляють у відпустку за свій рахунок, мотивуючи це тимчасовим призупиненням робіт на підприємстві? Знайте, це не законно!

Роботодавцю загрожує штраф від 510 до 1 700 грн.

Згідно зі ст. 25, 26 ЗУ Про відпустки такий “відпочинок” може ініціювати лише працівник. Роботодавець, примусово відправляючи співробітника у відпустку, порушує законодавство про працю. А це загрожує притягненням до адміністративної відповідальності.

У той же час закон не передбачає ніяких обмежень, якщо в неоплачувану відпустку за своєю ініціативою підуть всі співробітники підприємства.

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Плюси і мінуси

– Не можу сказати, що у відпустці за свій рахунок взагалі є якісь переваги, оскільки працівник за період своєї відсутності не отримує зарплату. У неоплачуваний відпочинок йдуть тільки, якщо немає інших варіантів не бути на роботі. Це крайня необхідність, – говорить фахівець відділу кадрів.

Ще один мінус – неможливо перенести невикористану відпустку на наступний рік.

Але разом з тим одне можна сказати точно – така відпустка має місце бути, адже у житті бувають різні моменти, які потребують вирішення тут і зараз. Неоплачуваний відпочинок – це якась страховка співробітника на випадок “а раптом …”, врешті-решт не звільнятися ж.

Ангеліна Маліновська