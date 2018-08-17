Війна на Донбасі: бойовики з Граду обстріляли Світлодарськ

За добу ворог 30 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, знову застосувавши Град, а також міномети калібром 120 та 82 мм. Минулося без втрат.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, російські окупанти вели також прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП.

Бойовики стріляли у районі Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

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Також ворог обстріляв із Градів та 120-міліметрових мінометів Світлодарськ, а із мінометів калібру 82 мм – Кримське, Луганське та Новгородське.

З початку поточної доби вороги 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районі Новолуганського, Мар’їнки, Водяного та Лебединського.

За даними розвідки, двоє окупантів дістали поранення.

До слова, вчора бойовики вперше за кілька місяців застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град.

Фото: gettyimages.com