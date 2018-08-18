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Абонплата за 28 днів: мобільні оператори змінили тарифи

Через зменшення терміну дії низки тарифних планів з місяця до 4 тижнів українцям доведеться оплачувати послуги не 12, а 13 разів на рік.  

Трійка найбільших мобільних операторів України – Київстар, Vodafone і lifecell – зменшили термін дії низки тарифних планів з місяця до 4 тижнів, повідомляє Inforesist.

Тому багатьом абонентам передплаченого зв’язку доведеться оплачувати послуги операторів не 12, а 13 разів на рік.

lifecell перевів на 4-тижневий термін дії наступні тарифи: Лайфхак 2018, Лайфхак Плюс 2018, Хайп 2018, Дзвінкі усім і Дзвінкі усім 2017. А з 5 вересня оператор переведе на аналогічний розрахунковий період тарифи 3G Смарт 69, Смартфон 2018, Абсолютна свобода.

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У Київстар повідомили, що послуги з усіх тарифами передплаченого зв’язку надаються терміном на 4 тижні.

Vodafone перевів на 4-тижневий термін дії лінійку тарифів SuperNet та Unlim 3G.

Як повідомлялося, оголошено нову дата запуску послуги перенесення номера.

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