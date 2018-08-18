Меркель сподівається забезпечити мир на Донбасі до 1 вересня

Меркель має намір обговорити з Путіним місію ООН на Донбасі і сподівається на нову спробу забезпечити там перемир’я.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про бажання обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним розміщення місії ООН на Донбасі і констатувала відсутність там стабільного перемир’я, пише Інтерфакс-Україна.

– Ми повинні працювати над тим, щоб знайти рішення. Це стосується, по-перше, питання України. Над цим уже досить довго працюємо. Основа є і залишається – це мінські домовленості. Хоча потрібно констатувати, що у нас поки немає стабільного перемир’я, – сказала Меркель журналістам перед початком переговорів з Путіним.

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– Я сподіваюся, що зараз, до початку нового навчального року, зробити нову спробу забезпечити перемир’я. І сьогодні поговоримо і про заснування ООНівської місії, яка змогла б грати свою роль у мирному процесі. Німеччина готова нести тут відповідальність, – підкреслила вона.

Нагадаємо, Меркель заявила, що після запуску Північного Потоку-2 Україна повинна грати роль у газовому транзиті в Європу.