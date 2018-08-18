Парад до Дня Незалежності: українців здивують новою зброєю

Участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак журналістам у суботу, передає УНН.

– До тренування були залучені 4,5 тис. військовослужбовців, 250 одиниць техніки. Ми чекаємо прибуття 18 підрозділів з інших країн, які будуть брати участь у параді, – повідомив він.

Також він зауважив, що “техніки буде дуже багато нової”.

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– Є цілі підрозділи, які оснащенні новою технікою. Є нові зразки озброєння, які частково прийняті на озброєння. Є зразки, які проходять державні випробовування. А також є перспективні системи озброєння, які зараз розробляються, і ми плануємо приступити в цьому році до державних випробувань, – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці Дня незалежності у Києві обмежать рух транспорту.