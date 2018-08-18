PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Парад до Дня Незалежності: українців здивують новою зброєю/

Парад до Дня Незалежності: українців здивують новою зброєю

Участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак журналістам у суботу, передає УНН.

– До тренування були залучені 4,5 тис. військовослужбовців, 250 одиниць техніки. Ми чекаємо прибуття 18 підрозділів з інших країн, які будуть брати участь у параді, – повідомив він.

Також він зауважив, що “техніки буде дуже багато нової”.

Читайте: У Києві зенітна установка Бук протаранила бізнес-центр

– Є цілі підрозділи, які оснащенні новою технікою. Є нові зразки озброєння, які частково прийняті на озброєння. Є зразки, які проходять державні випробовування. А також є перспективні системи озброєння, які зараз розробляються, і ми плануємо приступити в цьому році до державних випробувань, – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці Дня незалежності у Києві обмежать рух транспорту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві зенітна установка Бук протаранила бізнес-центр
Куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів
Парад до Дня незалежності України
Парад до Дня незалежності: привід для гордості чи пережиток минулого
Ан-178
Новий Ан-178 прикрасить парад на День незалежності
Зброя незалежності: що покажуть на параді у Києві (ТЕСТ)
ЗСУ
Слава Україні! Порошенко доручив змінити військове вітання
Парад на День незалежності України 2018: військові 15 країн і 250 одиниць техніки
Підвищення зарплати військовим 2018: коли і на скільки
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка