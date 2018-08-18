Північний Потік-2: Меркель висуває умову щодо України

Навіть після запуску Північного Потоку-2 Україна повинна грати роль у газовому транзиті в Європу, заявила Ангела Меркель.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної заяви для преси з президентом Росії Володимиром Путіним сказала, що вони обговорять на зустрічі у Мезебергу поставки газу в ЄС через Україну, пише Інтерфакс-Україна.
– Навіть після запуску Північного Потоку-2 Україна повинна грати свою роль у газовому транзиті в Європу. Я дуже задоволена, що нам вдалося розпочати діалог щодо цього питання, – заявила вона.
Зі свого боку Путін сказав, що Північний потік-2 – “виключно економічний проект і не закриває можливості транзитних поставок через територію України”.
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При цьому він підкреслив: – Головне – щоб цей транзит був економічним у всіх сенсах цього слова.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав Північний потік-2 троянським конем Кремля.
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