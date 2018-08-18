Погода в Україні на сьогодні, 18 серпня (КАРТА)

18 серпня на більшій частині території України пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях України очікуються дощі з грозами. Температура вдень в цьому регіоні складе від +25 до +29 градусів, вночі від +14 до +17 градусів.

На сході в цей день без опадів, вдень стовпчики термометра прогріються до +32 градусів.

У центральному регіоні переважно дощі з грозами. Температура вдень +26…+32 градуси.

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На півночі також очікуються сильні грозові дощі, максимальна температура повітря вдень +28 градусів. На півдні країни без опадів і жарко, денна температура 30…34 градуси вище нуля.

У Києві очікуються дощі з грозами, температура вдень від +26 до +28 градусів, вночі від +17 до +19 градусів.

Нагадаємо, близько 3.00 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.