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Провалля і ріки сміття: на Закарпаття прийшла руйнівна злива

Увечері в п’ятницю, 17 серпня, потужна злива накрив Рахів Закарпатської області.

7 місцевих жителів Рахова на Закарпатті довелося евакуювати з підтоплених будинків. Людей тимчасово поселили до районної лікарні, де вони переночували, а після спаду води повернуться додому, передає Zaxid.net.

У результаті негоди було підтоплено близько 50 будинків, у воді опинилися кілька десятків автомобілів.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, злива в місті почался близько 20.00 і тривала не більше години. Однак зливові потоки були настільки потужними, що знесена з гір деревина заблокувала кілька мостів потоку Буркут, який тече від міського амфітеатру.

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У результаті утворилися штучні загати і вода, вийшовши з берегів, залила центральну частину міста, яка знаходиться в низині.

Інформації про постраждалих людей і руйнування будівель поки немає.

До слова, у Львові через потоп рятувальники евакуювали 130 осіб із затоплених маршруток і машин.

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