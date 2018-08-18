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Шулявський міст закрили на півтора роки: як об’їхати (КАРТА)

З 18 серпня через реконструкцію перекрили рух транспорту по Шулявському мосту у Києві. Станція метро Шулявська працюватиме у штатному режимі.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації ( КМДА).

Шляхи об’їзду організовані за наступною схемою:

– вул. Борщагівська – проспект Повітрофлотський – Повітрофлотський шляхопровід;

– вул. Зоологічна – вул. Дегтярівська – вул. Олександра Довженка.

Читайте: Ремонт Шулявського мосту: скільки коштує і коли закінчать

Також вносяться зміни в рух громадського транспорту.

Автобуси маршруту № 2 слідуватимуть за такою схемою: від вул. Булгакова до станції метро Шулявська за постійною схемою, далі: вул. Перемоги – вулиця Шолуденка – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – бульвар Вацлава Гавела, далі за постійною схемою.

Роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу, за оцінками експертів, розтягнуться приблизно на півтора року.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві вранці водій не розрахував габарити своєї вантажівки і застряг під Шулявським мостом.

Фото: Сергій Бумер.

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