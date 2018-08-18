О 9.00 на території Приморського бульвару в Одесі пройшов Марш рівності. Поліція затримала двох осіб, які напали на учасників в районі Катерининської площі.

Про це пише Думская.net.

Біля Воронцовського провулка, Катерининської та Думської площ встановили огорожі. Також була перекриті Потьомкінські сходи.

Співробітники поліції нікого не пускали на оточену територію, в тому числі пресу.

Опоненти ЛГБТ-фестивалю збираються біля Дюка, вони молилися за традиційні сімейні цінності. До них приєдналися священики — військові капелани.

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Один з капеланів перегородив шлях маршу і почав кричати про содомський гріх і закликати учасників покаятися. Ті йому заперечили, що Бог є любов. Поліція відтіснила священика, тоді він приєднався до традиціоналістів біля Дюка і продовжив проповідь за допомогою гучномовця.

Учасники маршу дійшли до Думської площі, де вже стояли автобуси. Їх організовано вивезли. Обійшлося без пригод.

















В Одесі пройшов марш ЛГБТ: є затримані / 9 фотографий

Нагадаємо, в минулому році Марш рівності в Одесі закінчився, не розпочавшись. Противники проведення заходу не дозволили колоні почати рух, активістів вивезли з Приморського бульвару автобусами.

Фото: Думская.