Війна на Донбасі: бойовики обстрілюють ЗСУ з мінометів

Бойовики 40 разів відкривав вогонь по позиціях сил ЗСУ, у тому числі 1 раз з озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. Двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Відзначено також застосування міномета калібру 82 мм.
Обстріли здійснювалися по захисникам Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд з цим, противник обстріляв з мінометів калібром 82 мм захисників Чермалика.
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Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Кримське, Лебединське, Павлопіль і Широкине.
За даними розвідки двоє окупантів знищені, один отримав поранення.
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Фото: Минобороны.