Авто по вікна у воді: Київ затопило вдруге за тиждень

У Києві ввечері 18 серпня пройшла сильна злива. Вулиці столиці знову перетворилися на річки.

Кияни публікують у соцмережах фото та відео наслідків негоди.

Зокрема, біля торгового центру Гулівер утворилося справжнє озеро, в якому потонули автомобілі.

Така сама ситуація була на вулиці Еспланадній, де вода заблокувала людей у машинах.

А на вулиці Антоновича через потоп прорвало каналізацію.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.

Фото: скрін відео Анастасія Багаліка/facebook.com, Koshqua

Відео: Киев Оперативный, Elmira Musaieva