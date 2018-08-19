Авто по вікна у воді: Київ затопило вдруге за тиждень

У Києві ввечері 18 серпня пройшла сильна злива. Вулиці столиці знову перетворилися на річки.
Кияни публікують у соцмережах фото та відео наслідків негоди.
Зокрема, біля торгового центру Гулівер утворилося справжнє озеро, в якому потонули автомобілі.
Така сама ситуація була на вулиці Еспланадній, де вода заблокувала людей у машинах.
А на вулиці Антоновича через потоп прорвало каналізацію.
В Киеве потоп.
ул. Казимира Малевича. #киев #потоп pic.twitter.com/JSUSqZMafw
— Koshqua (@koshqua) 18 августа 2018 г.
Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.
Фото: скрін відео Анастасія Багаліка/facebook.com, Koshqua
Відео: Киев Оперативный, Elmira Musaieva