18 серпня у Києві провели репетицію війського параду до Дня незалежності України. Факти ICTV публікують фото і відео з репетиції параду.

У Києві проводять репетиції військового параду на День незалежності 2018.

Центр столиці перекрито для проїзду автомобілів, а також перекриті підземні переходи на Хрещатику і на Льва Толстого на час репетиції.

Очевидці відзначають, що військова техніка пошкодила асфальт.

Крім того, під час репетиції одна з бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вулиці Ярославській.

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ДТП та зіпсований асфальт – репетиція військового параду у Києві 2018 / 6 фотографий

Нагадаємо, участь у військовому параді до Дня Незалежності візьмуть 18 підрозділів з інших країн.