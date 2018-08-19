PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Міноборони з'ясовує, чому Бук протаранив бізнес-центр у центрі Києві/

Міноборони з’ясовує, чому Бук протаранив бізнес-центр у центрі Києві

У ДТП, яка сталася у Києві за участю Бука під час репетиції параду, постраждалих немає.

Бук протаранив бізнес-центр

Про це повідомляє Міноборони.

– 18 серпня, близько 21.30, у Києві одна із бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вулиці Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що є незначні пошкодження фасаду будівлі.

Наразі відомство проводить службове розслідування для з’ясування всіх обставин.

Читайте: Парад до Дня незалежності: привід для гордості чи пережиток минулого

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що репетиція параду до Дня Незалежності у Києві закінчилася ДТП за участю військової техніки – зенітна установка Бук протаранила бізнес-центр.

Фото: скрін відео Влад Ваш

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТП та зіпсований асфальт – репетиція військового параду у Києві 2018
Потоп у Києві: на Антоновича провалився асфальт
ДТП під Вінницею
ДТП з мікроавтобусом під Вінницею: загинула людина, 7 травмовані
На смітнику знайшли немовля
На смітнику у Києві знайшли мертве немовля
Потоп у Києві
Авто по вікна у воді: Київ затопило вдруге за тиждень
Парад до Дня Незалежності: українців здивують новою зброєю
У Києві зенітна установка Бук протаранила бізнес-центр
“Скоротив” шлях: у Києві чоловік нанизався на штирі в паркані
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка