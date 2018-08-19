Міноборони з’ясовує, чому Бук протаранив бізнес-центр у центрі Києві

У ДТП, яка сталася у Києві за участю Бука під час репетиції параду, постраждалих немає.

Про це повідомляє Міноборони.

– 18 серпня, близько 21.30, у Києві одна із бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вулиці Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що є незначні пошкодження фасаду будівлі.

Наразі відомство проводить службове розслідування для з’ясування всіх обставин.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що репетиція параду до Дня Незалежності у Києві закінчилася ДТП за участю військової техніки – зенітна установка Бук протаранила бізнес-центр.

Фото: скрін відео Влад Ваш