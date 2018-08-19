На Донбасі великі втрати: двоє загиблих, є поранені

За добу окупанти 43 рази відкривали вогонь у районі проведення операції Об’єднаних сил. Внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, ще двох поранено.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП та мінометів калібром 120 та 82 мм.

– Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Кримського, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кряківки, Авдіївки та Верхньоторецького, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Сенцов і мандат миротворців на Донбасі – зустріч Путіна і Меркель

З початку доби ворог 4 рази відкривав вогонь у районі Катеринівки, Павлополя, Водяного та Широкиного.

За даними розвідки, двох окупантів знищено, ще 6 поранено.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір обговорити з Путіним місію ООН на Донбасі, і сподівається на нову спробу забезпечити там перемир’я.

Фото: Міноборони