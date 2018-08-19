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На Україну знову насуваються зливи та грози

В Україні 19 серпня очікуються дощ, грози та шквали.

Про це попереджає ДСНС.

Зокрема, у північних (окрім Сумської), Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях місцями грози, при грозах подекуди град та шквали до 15-20 м/с.

Окрім того, у Києві та області вдень 19 серпня можливі грози і шквали 15-18 м/с.

Читайте: Провалля і ріки сміття: на Закарпаття прийшла руйнівна злива

Нагадаємо, ввечері 18 серпня у Києві пройшла сильна злива, яка знову перетворив вулиці на річки.

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