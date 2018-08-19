ООН закликала посилити гуманітарну допомогу жителям Донбасу

Організація Об’єднаних Націй закликала вжити заходів для захисту мільйонів українців, які страждають у результаті активних бойових дій на сході країни.

Про це повідомляє представництво України в ООН.

– Я прошу міжнародну спільноту збільшити підтримку заради розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення України, яке потерпає внаслідок цієї кризи, незалежно від місця їхнього проживання у міжнародно визнаних кордонах України, та ще раз закликаю повністю дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права, — зазначила координатор системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

За даними ООН, на п’ятий рік кризи на сході України понад 3 тис. цивільних — чоловіків, жінок та дітей — загинуло, та більше 9 тис. було поранено.

Понад 3,4 мільйонів людей стикаються з труднощами щодо отримання продуктів харчування, доступу до води, житла, медичних послуг та освіти.

– Тільки за перше півріччя 2018 року понад 600 тисяч українських мирних громадян у всіх постраждалих районах України отримали життєво необхідну гуманітарну допомогу, — повідомила Лубрані.

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Але, за її словами, необхідне негайне збільшення фінансування, щоб великі гуманітарні потреби на сході України були повністю задоволені.

– У мене викликає занепокоєння, що фінансування гуманітарного реагування забезпечено менш ніж на третину від необхідної суми. Незважаючи на таке недофінансування, місцеві, національні та міжнародні гуманітарні учасники все ж намагаються надати у 2018 році допомогу приблизно 2,3 мільйона чоловіків, жінок та дітей, які опинились в уразливому становищі. Закликаю держави-члени продемонструвати свою солідарність з людьми в Україні та підтримати наші невтомні зусилля, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше ООН відправила на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 13 вантажівок гуманітарної допомоги.

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