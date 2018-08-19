Президент України Петро Порошенко підписав закон про колективну власність на землю. Він визначає особливості користування і розпорядження землею, яка розташована в масиві земель сільгосппризначення.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання про колективну власність на землю, вдосконалення правил землекористування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні.

Відповідно до закону, передбачається право власників земельних ділянок сільгосппризначення, фермерського господарства використовувати їх для ведення товарного сільгосп виробництва без зміни їх цільового призначення.

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Також власники землі отримують право обмінюватися земельними ділянками.

Крім того, законом визнаються власністю територіальних громад землі колективних сільськогосподарських підприємств, які припинили свою діяльність.

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