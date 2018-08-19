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Потоп у Києві: на Антоновича провалився асфальт

Після вчорашньої зливи у центрі Києва на вулиці Антоновича утворилися великі ями.

Фото опублікувала у Facebook журналістка Анастасія Багаліка.

– Квартал від перехрестя з Жилянської до вулиці Фізкультури перекритий. Тут змило асфальт, – пише вона.

ЧитайтеПровалля і ріки сміття: на Закарпаття прийшла руйнівна злива

Нагадаємо, ввечері 18 серпня у Києві пройшла сильна злива, яка знову перетворив вулиці на річки.

Фото: Анастасія Багаліка

Відео: Александр Барабошко 

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