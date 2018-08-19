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Ситуація на Донбасі: під обстріл потрапили Лебединське та Луганське

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Лебединське та Луганське.

Цієї доби втрат серед наших військовослужбовців не допущено.

Читайте: Слава Україні! Де з’явилося гасло та з чим асоціюється зараз

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, ООН закликала посилити гуманітарну допомогу жителям Донбасу.

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