В Авдіївку повернуть газ – дата

У понеділок, 20 серпня, планується відновити газопостачання Авдіївки і семи селищ Ясинуватського району Донецької області.

Про це повідомив у Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

– У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу жителям Авдіївки і семи селищ Ясинуватського району – Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського та Водяного, – написав він.

За його словами, фахівці облгазу другий день працюють над заповненням діючих розподільних мереж.

Також він додав, що налагодження газопостачання жителям Авдіївки і сіл Ясинуватського району знаходиться на особистому контролі президента України Петра Порошенка.

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Нагадаємо, влітку 2017 року під час обстрілу бойовики пошкодили магістральний газопровід Макіївка – Авдіївка. Тоді без газу залишилися 20 тис. жителів Авдіївки і населених пунктів Ясинуватського району.

Фото: Олександр Куць