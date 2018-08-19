PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Авдіївку повернуть газ - дата/

В Авдіївку повернуть газ – дата

У понеділок, 20 серпня, планується відновити газопостачання Авдіївки і семи селищ Ясинуватського району Донецької області.

Подача газу в Авдіївку

Про це повідомив у Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

– У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу жителям Авдіївки і семи селищ Ясинуватського району – Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського та Водяного, – написав він.

За його словами, фахівці облгазу другий день працюють над заповненням діючих розподільних мереж.

Також він додав, що налагодження газопостачання жителям Авдіївки і сіл Ясинуватського району знаходиться на особистому контролі президента України Петра Порошенка.

Читайте: Через брак сірчаної кислоти Авдіївський коксохім виявився на межі зупинки – директор

Нагадаємо, влітку 2017 року під час обстрілу бойовики пошкодили магістральний газопровід Макіївка – Авдіївка. Тоді без газу залишилися 20 тис. жителів Авдіївки і населених пунктів Ясинуватського району.

Фото: Олександр Куць

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Меркель і Путін
Зустріч Меркель і Путіна тривала більше 3-х годин: про що говорили
На Донбасі великі втрати: двоє загиблих, є поранені
Війна на Донбасі: бойовики обстрілюють ЗСУ з мінометів
Сенцов і мандат миротворців на Донбасі – зустріч Путіна і Меркель
Нафтогаз підвищив ціни на газ в Україні
МЗС
Україна надасть докази використання Росією радіоелектронної зброї
Війна на Донбасі: бойовики з Граду обстріляли Світлодарськ
ЗСУ повернули під контроль України 15 кв км території
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка