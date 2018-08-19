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Wizz Air закриває один із маршрутів в Україну

Лоукостер Wizz Air з 24 жовтня припиняє виконання польотів з польського Любліна до Києва.

Wizz Air

Про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що у системі онлайн бронювання на сайті авіакомпанії відповідні рейси відсутні з початку дії зимового розкладу 2018/2019.

У самій Wizz Air поки не робили заяв з цього приводу, але відповідне повідомлення опубліковано на сайті аеропорту Люблін.

При цьому у системі бронювання на сайті Wizz Air квитки в інші міста Польщі з Києва і назад на період зимового розкладу є в наявності.

Читайте: Wizz Air змінив правила перевезення ручного багажу

Нещодавно Wizz Air анонсував відкриття авіарейсів із Лондона в Лісабон і Харків.

Фото: Dreamstime

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