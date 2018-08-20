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Гліцин та Атаракс. Аптеки знімають з продажу незареєстровані ліки (СПИСОК)

В Україні виявили оборот 75 найменувань незареєстрованих лікарських засобів.

Ліки

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками виявила оборот 75 найменувань незареєстрованих і ввезених з порушенням законодавства лікарських засобів, йдеться у розпорядженні відомства.

Більшість виявлених препаратів були виготовлені в РФ. Ще частина – у Німеччині, Іспанії, Франції, Угорщині, Італії, Бельгії, Данії, Румунії, Польщі.

Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування ліків зобов’язали перевірити наявність препаратів зі списку. У разі їх виявлення – вилучити з обороту для подальшої утилізації.

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Наразі в Україну можуть ввозитися тільки зареєстровані в країні препарати, в яких є сертифікати якості і ліцензія на імпорт.

До слова, вчені провели успішне випробування ліків проти старіння, які омолоджують імунну систему.

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