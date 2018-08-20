Коли у Києві включать гарячу воду

Усі райони Києва отримають гарячу воду після укладення угоди на постачання газу для ТЕЦ-6 та котелень столиці.

Про це йдеться у відповіді Київтеплоенерго на запит УНН.

– Наразі гарячим водопостачанням забезпечені мешканці районів зони обслуговування ТЕЦ-5 (Дарницький (Позняки), Святошинський, Солом’янський, Печерський, Шевченківський, Голосіївський райони), де не проводяться гідравлічні випробування. Для інших районів м. Києва гаряче водопостачання буде відновлено після укладання угоди на постачання газу ТЕЦ-6 і котельням столиці, – зазначили у компанії.

Водночас, Київтеплоенерго не планує підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення у зв’язку із закупівлею газу у приватного постачальника, але для юридичних осіб вони можуть зрости.

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Між тим, через підвищення вартості рідкого хлору для очищення питної води вартість водопостачання для споживачів зросте щонайменше на 2-3%.

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