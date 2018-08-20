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Літаки і гелікоптери над Хрещатиком: як пройшла репетиція параду

У центрі Києва ввечері пройшла репетиція прольоту авіації в рамках підготовки до військового параду до Дня Незалежності.

Літаки над Хрещатиком

Фото публікує dtp.kiev.ua в Facebook.

Кияни спостерігали в небі над Києвом літаки і вертольоти.

Це перше тренування авіації, яка залучається до військового параду, який відбудеться 24 серпня.

22 серпня відбудеться генеральна репетиція українських військових у парадній формі.

Читайте: Парад до Дня незалежності: привід для гордості чи пережиток минулого

Нагадаємо, у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці Дня незалежності у Києві обмежать рух транспорту.

Фотоdtp.kiev.ua

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