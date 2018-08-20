Літаки і гелікоптери над Хрещатиком: як пройшла репетиція параду

У центрі Києва ввечері пройшла репетиція прольоту авіації в рамках підготовки до військового параду до Дня Незалежності.
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Кияни спостерігали в небі над Києвом літаки і вертольоти.
Це перше тренування авіації, яка залучається до військового параду, який відбудеться 24 серпня.
22 серпня відбудеться генеральна репетиція українських військових у парадній формі.
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Нагадаємо, у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці Дня незалежності у Києві обмежать рух транспорту.
Фото: dtp.kiev.ua
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